У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга. Но она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением. Об этом сообщает The Telegraph.

Женщина тоже приехала в Великобританию из России. Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля, с точки зрения партнерши.

"Он сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", - заявил газете друг пары.

Еще один знакомый Скрипаля и его подруги сказал, что женщина слишком напугана и потому не идет к правоохранителям.

"Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", - сказал знакомый.

Напомним, что Трамп согласился выслать десятки российских дипломатов.