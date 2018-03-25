Отравление Скрипаля: в деле появился неожиданный свидетель [ Редактировать ]
У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга. Но она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением. Об этом сообщает The Telegraph.
Женщина тоже приехала в Великобританию из России. Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля, с точки зрения партнерши.
"Он сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", - заявил газете друг пары.
Еще один знакомый Скрипаля и его подруги сказал, что женщина слишком напугана и потому не идет к правоохранителям.
"Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", - сказал знакомый.
Напомним, что Трамп согласился выслать десятки российских дипломатов.
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