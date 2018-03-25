В Германии задержали Пучдемона [ Редактировать ]
Немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на адвоката Пучдемона Жауме Алонсо-Куевилляса.
Пучдемона задержали вскоре после полудня в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией.
Он путешествовал из Дании автомобилем и направлялся в Гамбург, откуда намеревался отправиться в Бельгию. Немецкий уголовный кодекс предусматривает за преступления, которые инкриминируются Пучдемону в Испании, от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Напомним, что в Киеве за пьяное вождение задержали экс-главу патрульной полиции Харькова.
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