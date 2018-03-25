В России горит крупный ТЦ: люди выпрыгивают из окон (видео) [ Редактировать ]
В городе Кемерово, что в России, вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Люди спасаются от огня, прыгая из окон. Об этом сообщают российские СМИ.
Площадь возгорания составляет уже более 500 квадратных метров, горят три этажа. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности.
Также сообщается, что весь центр города в дыму, людям тяжело дышать.
Местные СМИ со ссылкой на источник в Минздраве области сообщают о 6 погибших в результате пожара. По обновленной информации, тела 4 детей были найдены не в кинотеатре, как сообщалось ранее, а в детской комнате торгового центра.
В то же время, согласно данным от российского Центра медицины катастроф, погибших при пожаре в кинотеатре в Кемерове нет. На данный момент известно только о 12 пострадавших. В МЧС признают, что могли поторопиться с выводами и принять детей, потерявших сознание, за погибших.
По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, людей из кинотеатра, где вероятно находился источник возгорания, выводили контролеры.
😢 Шокирующее видео: спасаясь от пожара в ТЦ в Кемерово молодой человек выпрыгнул из окнаhttps://t.co/BG98grln2s#Кемерово #Пожар pic.twitter.com/OYEzf8N7K5— Пятый канал Новости (@5tv) 25 марта 2018 г.
Напомним, что припаркованные машины перекрыли дорогу спасателям, которые ехали тушить пожар.
по теме
В России горит крупный ТЦ: названо количество погибших (фото)
В воскресенье, 25 марта, в российском городе Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня".
Под Львовом в историческом здании произошел крупный пожар
В городе Хыров Львовской области горело здание бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в последние годы действовал отель
Пожар в Киеве: припаркованные машины перекрыли дорогу спасателям
В Шевченковском районе Киева на улице Парково-Сырецкой (бывшая улица Шамрыло) возник серьезный пожар в жилом многоэтажном здании.
В центре Киева не могли потушить крупный пожар в элитном доме
В четверг, 15 марта, в центре столицы на улице Владимирская, 49А загорелся дом.
Под Одессой 6-летнюю девочку изувечили уличные собаки
В Лиманском районе Одесской области 6-летнюю девочку изувечили уличные собаки.