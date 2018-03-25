В городе Кемерово, что в России, вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Люди спасаются от огня, прыгая из окон. Об этом сообщают российские СМИ.

Площадь возгорания составляет уже более 500 квадратных метров, горят три этажа. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности.

Также сообщается, что весь центр города в дыму, людям тяжело дышать.

Местные СМИ со ссылкой на источник в Минздраве области сообщают о 6 погибших в результате пожара. По обновленной информации, тела 4 детей были найдены не в кинотеатре, как сообщалось ранее, а в детской комнате торгового центра.

В то же время, согласно данным от российского Центра медицины катастроф, погибших при пожаре в кинотеатре в Кемерове нет. На данный момент известно только о 12 пострадавших. В МЧС признают, что могли поторопиться с выводами и принять детей, потерявших сознание, за погибших.

По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, людей из кинотеатра, где вероятно находился источник возгорания, выводили контролеры.

Напомним, что припаркованные машины перекрыли дорогу спасателям, которые ехали тушить пожар.