В Молдове прошли митинги за объединение с Румынией [ Редактировать ]
За объединение с Румынией - митинговали в столице Молдовы - Кишиневе.
Акция была мирной. Возможную провокацию - предотвратила полиция. Задержали два десятка мужчин в масках, которые направлялись к месту проведения митинга. В полиции сообщили - их доставили в полицейский участок, в рюкзаках - обнаружили бейсбольные биты.
На митинге сторонники единого государства отмечали столетие присоединения Бессарабии к Румынии. Территория Молдовы принадлежала соседней стране 20 лет, и в 40-м году перешла под контроль СССР.
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По всей стране сторонников оппозиции начали доставлять в полицейские участки.
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Разделяют эти идеи так много людей, что таксисты решили подвозить участников акций протеста бесплатно, а жители столицы предлагают бесплатно у них переночевать - если ты приехал на митинг из провинции.
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