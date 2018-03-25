В Молдове прошли митинги за объединение с Румынией

За объединение с Румынией - митинговали в столице Молдовы - Кишиневе.

Акция была мирной. Возможную провокацию - предотвратила полиция. Задержали два десятка мужчин в масках, которые направлялись к месту проведения митинга. В полиции сообщили - их доставили в полицейский участок, в рюкзаках - обнаружили бейсбольные биты.

На митинге сторонники единого государства отмечали столетие присоединения Бессарабии к Румынии. Территория Молдовы принадлежала соседней стране 20 лет, и в 40-м году перешла под контроль СССР.