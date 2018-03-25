"День воли" в Беларуси: полиция задержала три десятка активистов

День воли в Беларуси - в Минске полиция задержала три десятка активистов. Они вышли на "марш достоинства и свободы".

Среди задержанных - лидер оппозиции Николай Статкевич. Правозащитники сообщили: по всей стране сторонников оппозиции начали доставлять в полицейские участки еще несколько дней назад.

Сегодня, 25-го марта, страна отмечает сотую годовщину провозглашения Беларусской народной республики, которую считают первым независимым беларусским государством.