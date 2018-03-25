Немецкая полиция задержала экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Чем ему это грозит и какой реакции ждать от в Барселоны? Смотрите в нашем материале.

Карлес Пучдемон оказался в руках немецкого правосудия, как только пересек границу Дании с Германией. Машину с бывшим лидером Каталонии задержали возле городка Шуби, земля Шлезвиг-Гольштейн. На основании европейского ордера на арест. Его Испания выдала в пятницу. По словам адвоката политика, права Пучдемона не нарушались, с ним обходятся хорошо.

"Карлес Пучдемон был задержан в Германии, по пути из Финляндии. Направлялся в Бельгию, чтобы предстать, как всегда, перед бельгийским правосудием", - сообщил Жауме Алонсо-Куевилляс, адвокат Карлеса Пучдемона.

В Финляндию Пучдемона пригласили симпатизирующие ему политики. Тамошние власти уже готовы были задержать каталонца - по просьбе Испании. Однако тот вовремя уехал. Теперь же, как сообщили немецкие СМИ, Пучдемона доставили в полицейский участок в городе Ноймюнстер. Решать судьбу политика - будут региональные власти. Мнения его соотечественников, тем временем, разделились.

"Не думаю, что задержание Пучдемона - это плохо. Он должен приехать в Испанию и объясниться. Это логичнее, чем уехать куда-то и скрываться", - убежден Хоакин Гомес Кастельянос, житель Мадрида.

"Это поражение для нас. Люди недовольны. К счастью, все демонстрации до этого были мирными и, надеюсь, так будет и дальше. Но в глубине души - люди кипят от злобы", - утверждает Карлес Бискерт, житель.

В пятницу испанский суд арестовал пятерых каталонских политиков по подозрению в сепаратизме - на улицы вышли около 10 тысяч человек. Арест Пучдемона может привести к еще большим беспорядкам. Сторонники независимости Каталонии уже призывают к протестам у немецкого консульства. Четыре месяца назад, чтобы избежать задержания, Пучдемон бежал в Бельгию. Брюссель высылать его на родину не собирался. В Испании же Карлесу Пучдемону грозит до 30 лет тюрьмы.