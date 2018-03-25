На автопилоте: экс-начальника харьковских патрульных задержали за пьяное вождение в Киеве [ Редактировать ]
Экс-главу патрульной полиции Харькова - Евгения Мельникова задержали в столице. За вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает интернет-портал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. Сам Мельников все отрицает. Говорит, что сидел на заднем сидении автомобиля, который "неожиданно" сам начал движение и в итоге проехал на красный свет. Полиции остановить якобы "беспилотный автомобиль" удалось через три километра.
Проходить алко-тест на месте Мельников отказался. По словам пресс-секретаря патрульной полиции Украины Яны Кутовой, он сопротивлялся и пытался бежать. Позже выяснилось, что у задержанного нет прав. И это уже не первое его нарушение. В 2014 году на Мельникова составляли протокол за вождение в нетрезвом виде. А из правоохранительных органов его уволили в прошлом году.
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