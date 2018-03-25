Желтый снег выпал в восточной Европе. Характерный цвет он приобрел - из-за песка. Пользователи соцсетей из Румынии, Болгарии, Молдовы и России - делятся фотографиями необычного явления. Метеорологи объясняют - снег с песком принесло пылевое облако из Сахары. Такое бывает примерно раз в пять лет. О странном снеге ранее сообщали и на юге Украины. Песчаная пыль также зависает в воздухе - небо над некоторыми регионами Грузии затянуло желтым туманом.

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"Час Земли". Свыше 180 стран приняли участие в наиболее массовой акции на планете. В Нью-Йорке на час отключили самый высокий небоскреб - Эмпайр Стейт Билдинг, а в Париже - Эйфелеву башню. Огни погасили и в главных достопримечательностях Лондона, Сиднея, Гонконга, Афин и других крупных городов на разных континентах. Усилия объединили в знак заботы о планете. Акцию организовывают каждый год, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды, в частности - к разумному потреблению ресурсов.

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Католики отмечают Вербное воскресенье. В Ватикане Папа Римский отслужил праздничную мессу. По традиции, перед этим он благословил пальмовые и оливковые ветви, с которыми пришли люди на площадь Святого Петра. А потом - обратился к молодежи. Папа Франциск призвал юношей и девушек не молчать и не быть невидимыми в обществе.

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В Лондоне приземлился самолет, совершивший первый прямой рейс из Австралии в Британию. Он преодолел почти 15 тысяч километров за 17 часов. Это - одно из самых длинных воздушных путешествий в мире. Но маршруты с пересадками занимают, как правило, намного больше времени. На борту было 200 пассажиров. В Лондонском аэропорту Хитроу их встречали сказочные герои - символы Британии и Австралии.

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Самый большой круизный лайнер в мире отправился в свое первое путешествие. Корабль под названием "Симфония морей" доставит пассажиров из французского Сен-Назера в испанскую Малагу. На судне, кроме открытых бассейнов, ресторанов, кинотеатров и концертных залов, есть огромный аквапарк, ледовый каток и баскетбольная площадка. "Симфония морей" может принять нА борт одновременно 8 тысяч человек.

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Астроном из Южной Африки снова открыл Марс. В интернет-сервисе, где исследователи космоса обмениваются информацией, он опубликовал сообщение, что обнаружил чрезвычайно яркий объект. А через 40 минут понял, что это был Марс. Коллеги в шутку наградили "первооткрывателя" грамотой. Некоторые - защищали. Мол, астроном изучал огромную Вселенную, не заметить такую "песчинку", как Марс, для него простительно.

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В парках Токио - расцвели сакуры. Со всей страны сюда съезжаются люди - чтобы полюбоваться белыми цветами. В этом году сезон цветения в Японии начался на 9 дней раньше - из-за теплой погоды. Но вишням угрожают жуки-усачи. Они появились тут 5 лет назад. Местные эксперты предупреждают - если от вредителей не избавиться в ближайшее время, то знаменитого белого цвета больше не будет.