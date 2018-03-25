Благотворительный фонд "Возрождение" вручил подарки детям в центре социально-психологической реабилитации города Сумы [ Редактировать ]
В Украине больше 100 тысяч детей без родительской опеки. И с каждым годом эта цифра увеличивается на 8 тысяч. Многие попадают - в интернаты, другие - в центры социально-психологической реабилитации. Часто у государства хватает денег лишь на оплату коммунальных услуг и зарплаты воспитателям. Одевать, обувать и кормить детей помогают благотворители и волонтеры. Уже много лет о воспитанниках заботятся в благотворительном фонде "Возрождение". На днях сотрудники фонда привезли подарки детям центра социально-психологической реабилитации в городе Сумы.
"Папа гусак, а дитинчата гусенятка. гусенятка маленькі".
Юные, взрослые и совсем маленькие. Кого-то из них бросили, других - забрали из неблагополучных семей. Кто-то - уже в раннем возрасте преступил закон. В этом центре реабилитации 52 воспитанника. Многие проводят здесь по целому году. В первую очередь для них важна психологическая реабилитация.
Находясь в центре, многие дети осваивают новые умения. Маша - занимается рисованием.
"Большие радостные. Потому что глаза - зеркало души", - говорит Мария, воспитанница Сумского центра социально-психологической реабилитации детей.
Когда вырастает - мечтает стать дизайнером деловой одежды. Уже разработала десятки нарядов.
"Например, блузка с воротником красивым. Потом юбка-карандаш. С высокой талией. И сдержанные туфли, пиджак возможно. Три четверти рукав чтоб был", - рассказывает Мария, воспитанница Сумского центра социально-психологической реабилитации детей.
Но главная радость для детей - подарки.
Сладости, фрукты и витамины детям привезли от благотворительного фонда Владимира Мунтяна "Возрождение". Кто просил - получили и новую одежду и рюкзаки.
"Це джинси. Ми на свято будемо ходити", - говорит Владимир Комиссар, воспитанник Сумского центра социально-психологической реабилитации детей.
"Коли я буду їх одягати? Влітку!
- На свято, чи коли будеш гуляти?
- На свято!", - говорить Богдан Панков, воспитанник Сумского центра социально-психологической реабилитации детей.
Центру от фонда передали и новый принтер. Его установят в компьютерном классе. За состоянием техники здесь следит Женя. В центре он уже год. Стал старшим в компьютерном классе. Учится писать программы.
"Язык пайтон, и через него я могу найти дискриминант. Прописать команду. И когда пользователь вводит корни, то он находит, есть эти корни в уравнении или нету. Я сам хочу стать программистом", - рассказывает Евгений Ворушов, воспитанник Сумского центра социально-психологической реабилитации детей.
Этот компьютерный класс оборудовали именно благодаря помощи фонда, говорит директор центра.
"Наш заклад саме потребує допомоги таким дітям. Те що це діти-сироти, діти позбавлені, діти, які жебракували, діти, які були покинуті батьками. Фонд "Відродження" співпрацює з нами 2-й рік. Перша наша зустріч була коли була проблема в моніторах в комп'ютерний клас для дітей. І саме вони відгукнулися і допомогли нам придбати. Також вони завітали з вітамінами, з одягом і з іграшками", - рассказывает Лариса Продиус, директор Сумского центра социально-психологической реабилитации детей.
Кроме центров социально-психологической реабилитации ежемесячно "Возрождение" помогает и домам, где находятся дети с ДЦП, курирует детские отделения в онкоцентрах, говорит глава фонда Владимир Мунтян.
"Это дети с ДЦП и дети с онкологией. Наша задача это помочь ребенку который к примеру в доме инвалидов помочь чтобы его жизнь она была улучшена. Мы выделяем деньги на питание, ежемесячно на памперсы, на разного рода лекарства, делаем операции, полностью проплачиваем операцию, реабилитационный процесс - все, что нужно. Очень важно для нас чтобы ребенок после 18 лет не переходил в дом престарелых и инвалидов, а чтобы он мог жить самостоятельной жизнью, идти на работу как полноценный человек, создавать семью идти учиться", - говорит Владимир Мунтян, глава благотворительного фонда "Возрождение".
Кроме этого фонд оказывает помощь на приобретение медикаментов и оборудования 56 онкоцентрам и другим медицинским учреждениям Украины.
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