Пожар в Кемерово: известна причина возгорания [ Редактировать ]
Названа предварительная причина масштабного пожара в Кемерово, произошедшего в торговом центре "Зимняя вишня".
По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. Такую версию родственникам пропавших без вести сообщил местный вице-губернатор, сообщает "Интерфакс".
"Предварительная версия - что у кого-то из детей была зажигалка, предыдущая версия - в этой батутной возгорание началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", - заявил он.
Представители МЧС России сообщили родственникам, что пока не могут добраться до кинотеатров, поскольку там от температуры начали "складываться конструкции".
Известно, что после возгорания в помещении торгового центра не сработала сигнализация и система оповещения.
По последним данным погибли по меньшей мере 37 человек.
Также сообщалось, что более 50 человек числятся пропавшими без вести.
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