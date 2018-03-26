Названа предварительная причина масштабного пожара в Кемерово, произошедшего в торговом центре "Зимняя вишня".

По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. Такую версию родственникам пропавших без вести сообщил местный вице-губернатор, сообщает "Интерфакс".

"Предварительная версия - что у кого-то из детей была зажигалка, предыдущая версия - в этой батутной возгорание началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", - заявил он.

Представители МЧС России сообщили родственникам, что пока не могут добраться до кинотеатров, поскольку там от температуры начали "складываться конструкции".

Известно, что после возгорания в помещении торгового центра не сработала сигнализация и система оповещения.

По последним данным погибли по меньшей мере 37 человек.

Также сообщалось, что более 50 человек числятся пропавшими без вести.