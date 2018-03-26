В Донецке вспыхнула эпидемия опасной болезни - СМИ [ Редактировать ]
В оккупированном террористами Донецке врачи заявили об эпидемии гепатита А и предлагают местным жителям бесплатную вакцинацию препаратом российского производства.
Как пишет "Информатор", в соцсети опубликовали фотокопию объявления, где говорится об эпидемии.
"В связи с эпидемией гепатита А в г. Донецке в КУ "ЦПМСП №13 г. Донецка" (Студенческая поликлиника) проводится вакцинация. Пути передачи - водный, пищевой, контактно-бытовой. Вакцина - производство Россия. Всем желающим обращаться в манипуляционный кабинет по будням с 8:00 до 13:00. Вакцинация проводится бесплатно", - написано в объявлении.
Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксирована вспышка кори.
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