В оккупированном террористами Донецке врачи заявили об эпидемии гепатита А и предлагают местным жителям бесплатную вакцинацию препаратом российского производства.

Как пишет "Информатор", в соцсети опубликовали фотокопию объявления, где говорится об эпидемии.

"В связи с эпидемией гепатита А в г. Донецке в КУ "ЦПМСП №13 г. Донецка" (Студенческая поликлиника) проводится вакцинация. Пути передачи - водный, пищевой, контактно-бытовой. Вакцина - производство Россия. Всем желающим обращаться в манипуляционный кабинет по будням с 8:00 до 13:00. Вакцинация проводится бесплатно", - написано в объявлении.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксирована вспышка кори.