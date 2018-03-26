Лунный календарь благоприятных дней в апреле 2018 года [ Редактировать ]
Жизнь людей во многом зависит от лунных фаз. Положительная энергетика Луны помогает выполнять сложные дела, и астрологи советуют использовать ее силу. В лунном календаре на апрель вы найдете рекомендации, которые позволят вам добиться успехов.
В апреле жизнь продолжает набирать обороты, и люди чувствуют прилив сил. Бушующая внутри энергия должна найти выход, поэтому в самые благоприятные дни месяца вы должны быть настойчивыми.
Внутренняя гармония и воля к победе приведут вас к счастью не только в личной жизни, но и на деловом поприще. Сразу несколько дней в апреле Луна будет наделять пространство положительными импульсами. Это время предназначено для активных действий.
3 апреля, вторник: удачное время для активных дел
В эти сутки Луна находится в созвездии Скорпиона. Несмотря на то, что ночное светило проходит фазу убывания, день будет предназначен для активных дел. Во вторник любые начинания станут первыми шагами к успеху, поэтому откладывать их не имеет смысла. Что касается деловой сферы, то 3 апреля - прекрасное время для коллективной работы, завершения проектов и получения заслуженной награды.
В личной жизни не нужно стесняться своих желаний. Астрологи рекомендуют проявить любовь к своему партнеру, чтобы выйти с ним на новый уровень отношений.
10-11 апреля, вторник и среда: дни отдыха
В эти дни Луна продолжает убывать, переходя в созвездие Водолея. Жизненные силы понемногу идут на спад, поэтому астрологи рекомендуют отказаться от трудоемких дел. Это время прекрасно подходит для восстановления энергии, которая пригодится вам в дальнейшем.
Во вторник и среду вопросы с органами власти лучше отложить, иначе у вас могут возникнуть непредвиденные препятствия. В коллективе важно исключить конфликтные ситуации, которые отнимут у вас силы и не принесут пользы.
Энергетика этих дней подходит для получения новых эмоций и самосовершенствования. Вы сможете наладить отношения как с любимым человеком, так и с коллегами. Для этого астрологи советуют настраиваться на позитив и обращать внимание на настроение собеседника.
Так вы сможете исключить неприятные моменты в беседе и не обидеть своего оппонента неуместными высказываниями.
16 и 18 апреля, понедельник и среда: удачные дни
Новолуние 16 апреля пройдет в созвездии Тельца. В этот период важные начинания стоит оставить из-за нехватки сил и невозможности сконцентрироваться. Прекрасным решением будут занятия, направленные на оздоровление организма. В эти сутки энергетика ночного светила поможет справиться с симптомами недомогания, и вы сможете повысить иммунитет с помощью травяных настоев и длительных прогулок на свежем воздухе. 18 числа Луна начинает свой рост, и эти сутки предназначены для активной работы. Удачными будут финансовые операции, подготовка документов и смет, ведение бизнес-дел.
Что касается личной жизни, то во время Новолуния астрологи рекомендуют провести ритуалы, направленные на обретение счастья. 18 апреля используйте шарм и обаяние, чтобы завоевать внимание понравившегося вам человека. В семейных парах наступит гармония и взаимопонимание. Проведите пару дней вдали от суеты, чтобы насладиться своими чувствами.
20 апреля, пятница: позитивный день
Пятничный день Луна проведет в созвездии Близнецов. Эти сутки наполнены гармоничной энергией, которую вы сможете использовать по своему усмотрению. Недостаток внутренней энергии может сказаться на ваших делах, поэтому предпочтение стоит отдать рутинной работе и завершению проектов, начатых ранее. В деловой сфере придерживайтесь позитивного настроя, и тогда конфликтные ситуации будут исключены.
Достичь успехов в этот день можно с помощью активной работы. Не ленитесь, и тогда вы успеете выполнить гораздо больше, чем запланировали. 20 апреля удача будет на вашей стороне, поэтому смело используйте все предоставленные вам возможности.
25-26 апреля, среда и четверг: дни работы
Луна в Деве продолжает свой рост, и этот союз будет прекрасным для кропотливой работы. Вы сможете преуспеть в деловой среде, увеличить свой капитал и провести финансовые операции. Дева наделяет пространство положительной энергией, которую стоит направить в русло новых достижений.
Используйте эти дни для того, чтобы все ваши задумки стали реальностью.
Удачно будут складываться и деловые поездки. В командировках вы сможете не только наладить новые контакты, но и найти для себя выгодные предложения по работе. Астрологи рекомендуют настроиться на успех и отбросить сомнения. Удача в конце месяца будет на вашей стороне, и упускать такой шанс нельзя.
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