Под Киевом пропал 16-летний парень [ Редактировать ]
В Киевской области пропал 16-летний Ежовский Максим Васильевич, 2001 года рождения. Последний раз его видели недалеко от станции метро "Выдубичи".
Об этом пишут на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.
В пятницу, 23 марта 2018 года, около 13 часов, 16-летний Максим приехал из Обуховского района в Киев. Парень собирался сесть на электропоезд, чтобы добраться к постоянному месту проживания в город Яготин Киевской области. С тех пор связи с ним нет и его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: на вид лет 15, рост 150 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, лицо овальное, карие глаза. Из особых примет: небольшое косоглазие левого глаза. Одет подросток был в болоньевую куртку темно-зеленого цвета, черные штаны, черные туфли на шнуровке, в серую шапку.
При себе мог иметь сумку серого цвета. Все, кто видел подростка или знает о его возможном местонахождении, просьба сообщать по телефону 102.
Напомним, что на Оболони пропала несовершеннолетняя девочка.
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