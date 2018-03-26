Зима нарешті відступає і на Закарпатті - розцвіли шафрани. Цілі поля первоцвітів відзняли наші журналісти. Весняний настрій - у наступному сюжеті.

Ці безкраї поля шафранів у дендропарку Березинка, біля Мукачева. Шафран - дуже витривалий, першим з квітів пробивається крізь ґрунт, сніг або сухе листя, і витримує температуру до мінус десяти.

"Шафран Гейфеля прекрасно в нас туй почувається, як ви знаєте, він занесений в Червону книгу під грифом "неоціненний", - говорить Наталія Слободанюк, майстер Дендропарку "Березинка".

Лісничі кажуть: відвідувачі іноді плутають шафран Гейфеля з посівним, приправи з якого є одними з найдорожчих у світі. І додають його у страви.

"Можуть бути й наслідки - отруєння, просте отруєння. Битує така думка, шо як первоцвіт - його вживати в салати лібо ще шось, його не бажано так використовувати", - говорить Наталія Слободанюк, майстер Дендропарку "Березинка".

Крім того, за зірвану червонокнижну квітку - загрожує штраф. Відвідувачі дендропарку кажуть: подивитися на квітучий шафран - приїжджають сім'ями.

"Побачили фотографії в Інтернеті, шо вже розцвіли, і дуже хотіли приїхати помилуватися, побачити на свої очі. - У них дуже красивий колір, вони гарно пахнуть, мені дуже подобаються".

Віктор Ганущин - біолог і фотограф. У минулому році його фото шафранових полів набрало понад тисячу лайків у соцмережі. Сьогодні - шукає новий виграшний ракурс.

"Блідий коричневий темний ліс, в цьому листі і раптом пробиває його первісток оцей весняний, воно завжди несе радість і перший такий сигнал - все, зима закінчується, вже пішла весна", - говорить Віктор Ганущин, біолог, фотограф.

Шафрани лише починають квітувати у Закарпатті. У горах ними можна буде помилуватися навіть у травні.