У Миколаєві, на хабарі у 60 тисяч гривень погорів директор "Харківського заводу транспортного устаткування "Укроборонпром". Чоловік намагався підкупити прокурора військової прокуратури. За гроші просив, щоб той закрив кримінальне провадження за фактом розтрати грошей.

Директора держпідприємства спіймали на гарячому - під час передавання хабаря. у прокуратурі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.