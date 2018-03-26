37 загиблих внаслідок пожежі в торговельному центрі російського міста Кемерова. Три десятки постраждалих - ушпиталили. Ще 64 людини вважають зниклими без вісти, родичі не можуть з ними зв'язатися. Серед них понад 40 дітей. Рятувальники досі розбирають завали. Займання сталося в обід, коли в центрі було найбільше відвідувачів. Запалало на четвертому поверсі, потім вогонь перекинувся на дах і він завалився. Причина - досі невідома. у кемеровській області оголосили надзвичайний стан.

"На данный момент 20 психологов работають с 17 родственниками, которые обратились и говорят, что не могут связаться со своими детьми и взрослыми людьми, которые по их данным находились в этом торговом центре", - говорить Євгеній Дедюхін, заступник начальника ГУ МНС Кемеровського району.