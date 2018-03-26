На Одещині вилучили арсенал зброї [ Редактировать ]
На Одещині правоохоронці виявили арсенал зброї. Схрон у власному будинку облаштував житель міста Біляївка. Під час обшуку поліцейські вилучили 9 протитанкових гранатометів, тротилові шашки, дві ручні гранати та понад 200 патронів різного калібру. Звідки у чоловіка боєприпаси, і що він з ними планував зробити - має з'ясувати слідство.
по теме
Бомбардировка на упреждение: в Израиле рассекретили подробности воздушного удара по Сирии 11 лет назад
Израиль неожиданно рассекретил подробности операции, которую провел в 2007 году. Оказывается, тогда его авиация разбомбила в Сирии строящийся атомный реактор. Зачем это было сделано и каких опасностей удалось избежать?
Оружейные протесты: жители США требуют решить проблему "школьных расстрелов"
Разделяют эти идеи так много людей, что таксисты решили подвозить участников акций протеста бесплатно, а жители столицы предлагают бесплатно у них переночевать - если ты приехал на митинг из провинции.
Нацполиция обнародовала состав банды, похищавшей в Одессе людей
Бандитов схватили после похищения одесского предпринимателя. От матери требовали 200 тысяч долларов, угрожая убить сына. Родные - пошли в полицию.
Смертельное ДТП в Одессе: тела вырезали из авто
В субботу, 24 марта, в Киевском районе Одессы на улице Дмитрия Донского произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека.
В Одессе выпал желтый снег (фото)
В Одессе и Одесской области выпал снег желтого цвета. Это вызвано пылевым облаком на высоте 3-5 километров из районов северной Африки.