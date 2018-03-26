Оружейные протесты: жители США требуют решить проблему "школьных расстрелов"

Разделяют эти идеи так много людей, что таксисты решили подвозить участников акций протеста бесплатно, а жители столицы предлагают бесплатно у них переночевать - если ты приехал на митинг из провинции.