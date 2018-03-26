Прикордонний контроль всередині Шенгенської зони має бути скасований. З таким закликом до держав, які проводять вибіркові перевірки, звернулася Болгарія. Країна, яка сама в Шенген поки що не входить, але нині головує в ЄС. Німеччина - вже відповіла. Що саме - дізнаємося з сюжету.

Німеччина планує продовжити і посилити перевірки на своїх кордонах. Пропозицію висунув - новий міністр внутрішніх справ, схвалила - канцлер, у пух і прах розгромила - опозиція. Вибірково перевіряти паспорти - німецькі прикордонники почали ще два роки тому, у розпал міграційної кризи. Тоді політики в унісон обіцяли - це не надовго. Минув час, кількість біженців до Німеччини - істотно скоротилася, але контроль - ніхто так і не скасував. Більш того, новий міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер заявив - планує посилити перевірки.

"Вільне пересування - це величезне досягнення Європи. Однак воно може нормально діяти лише в тому випадку, якщо зовнішні кордони Шенгенської зони - надійно захищені. Поки що це не так - ми повинні самі контролювати наші внутрішні кордони. І не тому, що нам це подобається. Ми просто хочемо гарантувати безпеку наших громадян", - говорить Хорст Зеехофер, міністр внутрішніх справ Німеччини.

Ангела Меркель - свого міністра підтримала. А ось опозиція, навпаки, - звинуватила Зеехофера у посяганні на символ об'єднаної Європи - Шенгенську зону.

"Існують норми європейського права. І жоден новий міністр внутрішніх справ із Баварії не може раптом заявити, що відтепер він вирішує, якими повинні бути внутрішні кордони Європи у майбутньому. Люди мають право на вільне пересування", - говорить Анналена Бербок, лідер партії "Зелені".

На перевірки - скаржаться і представники бізнесу. Мовляв, через тривалі затримки на прикордонних пунктах контролю - вони зазнають серйозних збитків. Німеччина - не єдина країна Шенгену, яка зараз проводить перевірки на своїх кордонах. Є ще Австрія, Данія, Швеція та Норвегія. І, схоже, - вони теж не прагнуть відмовлятися від такої практики.