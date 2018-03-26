Німецька поліція затримала екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Чим це йому загрожує і якої реакції чекати в Барселоні? Про це далі.

Карлес Пучдемон опинився у руках німецького правосуддя, щойно перетнувши кордон Данії з Німеччиною. Машину з колишнім лідером Каталонії затримали біля містечка Шуби, земля Шлезвіг-Гольштейн. На підставі європейського ордера на арешт. Його Іспанія видала у п'ятницю. За словами адвоката політика, права Пучдемона не порушували, з ним поводяться добре.

"Карлеса Пучдемона затримали у Німеччині, по дорозі з Фінляндії. Він прямував до Бельгії, щоб постати, як завжди, перед бельгійським правосуддям", - говорить Жауме Алонсо-Куевілляс, адвокат Карлеса Пучдемона.

У Фінляндію Пучдемона запросили політики, які йому симпатизують. Тамтешня влада вже готова були затримати каталонця - на прохання Іспанії. Однак той вчасно виїхав. Тепер же, як повідомили німецькі ЗМІ, Пучдемона доставили в поліцейську дільницю в місті Ноймюнстер. Вирішувати долю політика - буде регіональна влада. Думки його співвітчизників, тим часом, розділилися.

"Не думаю, що затримання Пучдемона - це щось погане. Він мав приїхати до Іспанії і все пояснити. Це логічніше, аніж виїхати кудись і ховатися", - говорить Хоакін Гомес Кастельянос, житель Мадрида.

"Це - поразка для нас. Люди незадоволені. На щастя, усі демонстрації до цього були мирними і, сподіваюся, так буде й надалі. Але в глибині душі - люди киплять від злості", - говорить Карлес Біскерт, житель Барселони.

Невдоволені арештом Пучдемона вийшли на мітинги у Барселоні. Біля німецького консульства зібралися кілька тисяч людей із вимогами звільнити політика. Акція переросла у бійки з поліцією. Затримано близько трьох десятків активістів. Прихильники незалежності Каталонії погрожують заблокувати траси та влаштувати ще масштабніші протести. Нагадаю, у разі екстрадиції до Іспанії, Карлесу Пучдемону загрожує до 30 років в'язниці.