У Мінську відпустили арештованих на День волі активістів [ Редактировать ]
У Мінську відпустили декількох політичних активістів, арештованих на День волі. Серед них - четверо лідерів демократичного руху та восьмеро правозахисників.
За інформацією опозиційних білоруських видань, загалом затримали майже сотню людей. Зокрема, і лідера опозиції Миколу Статкевича. А деяких прихильників опозиції почали звозити до відділків ще за кілька днів до маршу. Напередодні країна відзначала соту річницю проголошення Білоруської народної республіки, яку вважають першою незалежною білоруською державою.
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