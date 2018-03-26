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Число жертв пожара достигло 53 человек.

"В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека", - сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий пожара.

Ранее говорилось, что число жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово возросло до 48 человек.

"Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы", – сказал заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов, передает "Интерфакс".

В настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний, их ликвидируют.

Наиболее сложный участок для работы спасателей - обрушившиеся помещения кинозалов, которые располагались на четвертом этаже ТЦ, но "ушли" при обрушении на уровень третьего этажа.

В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, днем, 25 марта, в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел крупный пожар. Также сообщалось, что после возгорания в помещении торгового центра не сработала сигнализация и система оповещения.

Кроме того, во время пожара из окна выпал подросток. Он находится в реанимации.