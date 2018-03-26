"Суперїжа" з високогір'я Анд - новий світовий тренд. На так звані "андські зернові" полюють вегани та сироїди - адже така їжа виявляється кориснішою за всі відомі фрукти та овочі. Утім, популярність стала для "супер-рослин" загрозою. Чому, а от про це далі.

Тисячі років мешканці високогірних Анд берегли свій секрет здоров'я. Це не лише чисте повітря, а і їжа. Така корисна, що вчені її навіть прозвали "суперїжею". Це кіноа, амарант, лукума, "арахіс інків". Усі ці назви для дієтологів та веганів - не дивина. Бо нещодавно "суперхарчі" зі схилів Анд потрапила на прилавки крамниць по всьому світу. І попит на неї - неймовірний. Адже перуанські рослини рятують від серцевих хвороб, ожиріння та навіть раку.

"Кіноа, амарант, каніхуа - схожі рослини, це все так звані андські зернові. Але в кожної з них - своя особливість. В амаранті дуже багато кальцію, каніхуа - багата на протеїни та залізо", - говорить Рітва Репо, фахівець зі здорового харчування, національний аграрний університет Перу.

Але усі ці диво-властивості зникають на шляху рослин до прилавків магазинів. Корисні якості губляться, коли продукт обробляють та пакують для продажу в супермаркетах. Окрім того, кіноа - найбільш популярна андська крупа - збагачується мінералами та вітамінами, лише якщо росте у горах на висоті понад чотири тисячі метрів. Вирощена ж штучно, у промислових масштабах, а тим паче в теплицях у Китаї чи США - жодної користі не несе. Тож щоб задовільнити дедалі гостріший попит на "супер-їжу", перуанці змушені вирощувати усе більше круп, і при цьому все більше виснажувати ґрунти.

"Виявилося, що коли ці рослини садити не в нашому середовищі, не в Андах, - вони виростають іншими - набагато меншими за розміром. А коли зварити таку крупу - вона зовсім не приємна на смак", - говорить Рітва Репо, фахівець зі здорового харчування, національний аграрний університет Перу.

Нині навколо екзотичних рослин з Південної Америки - розквітла ціла індустрія. З листя коки та фрукта каму-каму, у якому вітаміну С більше, ніж у шістдесяти апельсинах, готують енергетичні коктейлі. Чилійська малина, багата на антиоксиданти, фарбує вино і робить його "супер-корисним". Утім, вчені наголошують - усі ці продукти - не ліки.

"Супер-їжа не лікує від хвороб. Такі продукти лише запобігають появі деяких захворювань", - говорить Марсела Заморано, хімік з Університету Сантьяго.

Тож сподіватися на них в усьому - не варто. Набагато важливіше - зберегти рослини Анд у природному довкіллі. Фахівці ж в університетах Південної Америки - обіцяють навчитися створювати усі надкорисні речовини в лабораторіях.