Католическая Пасха 2018: приметы и традиции [ Редактировать ]
В 2018 году Пасху православные украинцы будут праздновать 8 апреля, а католики чуть раньше - 1 апреля.
История
Как известно, после масштабной реформы календаря в 16 веке католическую и православную Пасху начали праздновать в разное время. Разница между празднованием может достигать несколько недель.
Как и у православных христиан, католической Пасхе предшествует 40-дневный Великий пост и Страстная неделя, которая начинается Вербным воскресеньем.
Традиции
Празднование Пасхи начинается в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит Навечерие Пасхи. По традиции, перед началом пасхального богослужения зажигают Пасхал - особую пасхальную свечу, огонь которой раздают всем христианам. Свечу зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели.
Главный атрибут Пасхи - куриные яйца. Их традиционно красят в разные цвета (чаще всего – в красный) в честь библейской истории. Пасху католики считают семейным праздником, поэтому обязательно собираются за праздничным столом. Главными праздничными блюдами обычно являются кролик, индейка или курица.
Обычаи празднования Пасхи различны во всех странах. Некоторые католические государства не придерживаются Великого поста, кто-то считает, что в этот день следует посещать кладбище и поминать усопших, другие категорически против, поскольку праздник несет радость и жизнь.
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