В сети появилось видео с начала пожара в российском торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово.

На кадрах видно и слышно панику, которая охватила посетителей. Люди кричат и плачут. Слышать, как одна из девушек постоянно зовет маму.

В здании царил хаос. Люди пытались найти средства защиты. Кто-то с сорванным до хрипоты голосом несколько раз просил дать противогазы. "Мамочка", "Что делать". "Дайте противогазы" - слышно крик ребенка на видео.

Напомним, что число жертв пожара в Кемерово продолжает расти.