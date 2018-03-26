Душераздирающие крики детей и паника: первые минуты пожара в Кемерово (видео) [ Редактировать ]
В сети появилось видео с начала пожара в российском торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово.
На кадрах видно и слышно панику, которая охватила посетителей. Люди кричат и плачут. Слышать, как одна из девушек постоянно зовет маму.
В здании царил хаос. Люди пытались найти средства защиты. Кто-то с сорванным до хрипоты голосом несколько раз просил дать противогазы. "Мамочка", "Что делать". "Дайте противогазы" - слышно крик ребенка на видео.
Напомним, что число жертв пожара в Кемерово продолжает расти.
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