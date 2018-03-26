Платные дороги в Украине: сколько будет стоить проезд [ Редактировать ]
Трасса "Львов-Краковец" может стать первой платной автодорогой Украины.
Об этом сообщает transmissia.net, отмечая: по словам и.о. главы
"Примерная стоимость проезда по трассе составит 20 евроцентов за километр", прокомментировал руководитель "Укравтодора" Славомир Новак, передает transmissia.net.
20 евроцентов равняется приблизительно 6,5 гривны. То есть, за 10-километровый отрезок придется заплатить 65 гривен, за 20 километров - уже 130 гривен.
Трасса будет построена с нуля, а ориентировочная стоимость проекта составляет 600 миллионов евро.
Руководство "Укравтодора" намерено сдавать трассу в концессию на 30 лет - одновременно эксплуатируя параллельную бесплатную дорогу.
Как сообщалось, Президент Украины подписал закон о платных дорогах.
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