Трасса "Львов-Краковец" может стать первой платной автодорогой Украины.

Об этом сообщает transmissia.net, отмечая: по словам и.о. главы

"Примерная стоимость проезда по трассе составит 20 евроцентов за километр", прокомментировал руководитель "Укравтодора" Славомир Новак, передает transmissia.net.

20 евроцентов равняется приблизительно 6,5 гривны. То есть, за 10-километровый отрезок придется заплатить 65 гривен, за 20 километров - уже 130 гривен.

Трасса будет построена с нуля, а ориентировочная стоимость проекта составляет 600 миллионов евро.

Руководство "Укравтодора" намерено сдавать трассу в концессию на 30 лет - одновременно эксплуатируя параллельную бесплатную дорогу.

Как сообщалось, Президент Украины подписал закон о платных дорогах.