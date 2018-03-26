Нельзя делить мир на черное и белое, ведь в каждом из нас есть, как позитивные, так и негативные стороны. Но у кого-то более спокойный характер, а кто-то "взрывается" по мелочам. С такими людьми найти общий язык гораздо труднее. Во многом характер определяет и знак зодиака, под которым родился человек. Об этом пишет Great Picture.

Перед вами топ-5 знаков Зодиака, которых природа наградила самым "тяжелым" характером:

Скорпион

Скорпионы лидеры в рейтинге самых трудных знаков Зодиака. Эти люди считают себя центром Вселенной. Благодаря своей завышенной самооценке, похвалу они воспринимают как должное, а критику не воспринимают вовсе. Скорпионы скрытны, язвительны и мстительны. Они не терпят лжи и лести, зато если вы спросите их мнения, можете не сомневаться, в ответ вы услышите только правду.

Овен

Импульсивность Овнов, порой, переходит все границы. Они порывисты и бестактны. Они эгоистичны и даже не пытаются скрыть это. Овны любят поплакаться на свою жизнь. В такие моменты лучше их не перебивать, так как Овны обидчивы и конфликтны. Самоуверенность Овнов не знает границ. Они считают, что знают и умеют все лучше других.

Близнецы

У людей, рожденных под этим знаком, семь пятниц на неделю. Их настроение переменчиво, как и их планы. Близнецы очень общительны, но не смотря на это, по-настоящему близких друзей у них немного.

Это и неудивительно, ведь они ненадежны и двуличны. Эти люди обладают развитым воображением, и часто любят сильно "приукрасить" свои рассказы.

Водолей

Водолеи часто производят впечатление сильных и справедливых личностей. Но в реальности все выглядит с точностью до наоборот: люди, рожденные под этим знаком, деспотичны и безразличны к проблемам окружающих. Это диктаторы, которые идут к своей цели по головам. Они непредсказуемы и часто любят впутаться в какую-либо авантюру. Солгать для них не составит труда, ведь они сами свято верят в свою ложь.

Козерог

Люди, рожденные под созвездием Козерога, болезненно зависимы от похвалы. Они не терпят неуважения к себе, хотя по отношению к другим бывают слишком критичны и безжалостны. Это ужасные упрямцы, общаться с которыми бывает просто невыносимо. Страшные консерваторы и моралисты, Козероги порицают все, что не вяжется с их понятиями о правильности.

Но не стоит воспринимать людей, рожденных под этими знаками критично, ведь с каждым можно найти общий язык.Самое главное, знать недостатки своего избранника и научиться уживаться с ними. Ведь никто не идеален.

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