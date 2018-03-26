В сети появилась новость о том, что Мила Кунис беременна в третий раз. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники, передает Viva.

Прежде всего, подозрительным для многих показался тот факт, что звезда все реже стала появляться на публике, а ее последние выходы в свет запомнились нарядами бесформенного фасона. Тогда еще мало кто заподозрил актрису в беременности, но днях источник сообщил, что она действительно в положении. Так, если верить слухам, Мила сама рассказала о предстоящем пополнении своей подруге. Впрочем, с официальными сообщениями актриса и ее муж пока не спешат.

Мила Кунис и Эштон Катчер поженились в 2015 году, а за год до этого у них родился первый общий ребенок - дочь Уайетт Изабель. В ноябре 2016-го актриса подарила своему супругу сына Димитрия Портвуда.

Напомним, что ранее Эштон Катчер и Мила Кунис посетили Черновцы.