На рынке уменьшится предложение в сегменте дешевых вин.

26 марта в Украине вступили в силу новые требования к материально-технической базе производителей винодельческой продукции, в числе которых значится запрет использовать спирт при производстве малыми субъектами хозяйствования вин.

То есть на рынке уменьшится предложение в сегменте дешевых вин и винных напитков, которые изготовлялись путем разбавления виноматериалов спиртом, что может существенно повлиять на цены.

Этот закон был принят парламентом с учетом предложений Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Такая база отныне должна включать:

- земельные участки, принадлежащие субъекту хозяйствования на основании любого вещного права, на которых предприятие выращивает плоды, ягоды, виноград, а также размещает товарную пасеку;

- принадлежащие субъекту хозяйствования отдельные нежилые помещения (цеха, подвалы, ангары), предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности;

- собственную или привлеченную на договорных началах аккредитованную лабораторию, уполномоченную на проведение работ по проверке качества и безопасности вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых;

- оборудование для производства и разлива в потребительскую тару вин и напитков; взвешивания плодов, ягод, винограда, меда; измельчения плодов, ягод, винограда; отстаивание сусла; брожения и так далее.

Кроме того, теперь переработку плодов, ягод, винограда, изготовление, хранение и обработку виноматериалов проводят с использованием типового оборудования и технологических емкостей, изготовленных из разрешенных материалов.

Кроме того запрещается использовать спирт при производстве малыми субъектами хозяйствования вин. К таковым относятся предприятия, производящие вина из виноматериалов своего производства в объеме, не превышающем 10 тысяч декалитров в год.

Новые марки вин и напитков утверждает руководитель предприятия на основании заключения Центральной отраслевой дегустационной комиссии винодельческой промышленности или дегустационной комиссии профильного научного учреждения или же дегустационной комиссии отраслевой общественной организации.

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