Каким должен быть студийный сабвуфер [ Редактировать ]
Начнем с того, нужен ли вообще активный сабвуфер в студии потому, что единого мнения даже среди экспертов не существует. Одни считают это излишком, а другие наоборот, уверены, что его наличие необходимо для качественной отслушки звукового материала и полноформатного мониторинга записи.
Что это и для чего необходимо
Частично о применении активного сабвуфера в студийной работе мы уже сказали выше. Отметим только, что его конструкция фактически состоит из двух частей:
- встроенного усилителя;
- активного кроссовера.
Последний, не является чем-то лишним и действительно необходим. Благодаря ему звукорежиссер легко отфильтрует высокие частоты и синхронизирует работу сабвуфера в целом с акустической системой. Кстати, отчасти именно это позволяет размещать активный сабвуфер без особых требований к пространству, в отличие от пассивного.
Основные критерии выбора
По большому счету, характеристики, на которые непременно следует обратить внимание, не новы. Список того, что нужно учесть перед покупкой, выглядит так:
- мощность;
- чувствительность;
- номинальный диапазон частот;
- диаметр динамика;
- материал изготовления корпуса.
Да, еще обязательно есть такой неоспоримый фактор, как стоимость. Также можно добавить и производителя. Никто не захочет рисковать качеством ради малоизвестной марки, предлагающей слишком низкую цену на оборудование.
Ориентировочные характеристики
Вкратце пройдемся по указанному выше списку. Чувствительность хорошего сабвуфера должна быть в районе 90 децибел. Что касается диапазона частот в целом, то здесь все еще проще: чем он шире, тем лучше. Хотите услышать идеальный контрабас – озаботьтесь приобретением активного сабвуфера с диапазоном в среднем от 35 до 155 герц. Диаметр динамика напрямую связан с мощностью аппарата, и его размеры колеблются в пределах 12-18 дюймов.
Материал, цена и производитель
Как бы ни развивались современные технологии, а идеальным материалом для изготовления корпуса активного сабвуфера была и остается древесина. Также неплохо себя зарекомендовал литой корпус с фазовыми инверторами. Однако эта деталь относится больше к вкусовым предпочтениям, нежели к существенным отличиям, способным повлиять на итоговое качество звука.
Относительно стоимости и производителя все так же упирается в персональные пожелания. Определившись с бюджетом, вы непременно сможете найти несколько оптимальных моделей активных сабвуферов.
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