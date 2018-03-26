Україна відзначає День національної гвардії [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні відзначають День національної гвардії. В березні 2014 закон про її створення ухвалила Верховна Рада. 2015 року президент постановив: щорічно вшановувати військових саме 26 березня.
Наразі особовий склад Нацгвардії налічує понад 42 тисячі військовослужбовців. Сьогодні в усіх гвардійських частинах відбуваються урочисті заходи. Із професійним днем нацгвардійців привітали перші особи держави.
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