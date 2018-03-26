Кабмін визначив кількість осінніх призовників на військову службу

Цієї весни до українського війська призвуть понад 15 тисяч осіб. Загальну чисельність призовників затвердив сьогодні уряд. Зокрема, служити до Збройних Сил підуть близько дев'яти тисяч юнаків, до Нацгвардії - чотири тисячі