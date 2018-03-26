Пожежа у Кемерово: кількість загиблих зросла до 64 людей [ Редактировать ]
До 64 зросла кількість загиблих внаслідок пожежі в торговому центрі в російському Кемерові. Ще 44 людини - травмовано. Нині рятувальники розбирають завали будівлі. Докладніше про пожежу - у нашому сюжеті.
Вогонь у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнув у неділю в обід. Полум'я швидко охопило півтори тисячі квадратних метрів усередині будівлі, зокрема дитячу ігрову кімнату та кінотеатр. У двох залах обвалилася стеля. Сотню людей вдалося вчасно евакуювати, решту - витягували з вогню. Дехто рятувався самостійно, вистрибуючи з вікон.
"В 16.10 поступила информация о задымлении в торгово-развлекательном центре на четвертом этаже, где находились детские игровые комнаты и находились кинотеатры. На данный момент 20 психологов работають с 17 родственниками, которые обратились и говорят, что не могут связаться со своими детьми и взрослыми людьми, которые по их данным находились в этом торговом центре", - говорить Євген Дедюхін, заступник начальника ГУ МНС Кемеровського району.
Вогонь гасили 17 годин - майже 300 пожежників та 62 одиниці техніки. Деякі конструкції досі тліють. Причини займання - поки що невідомі. Місцева влада повідомила, що займання, ймовірно, почалося у дитячій батутній кімнаті. Там підпалили поролон. Інша версія - несправність електропроводки. Директора торгового центру та його заступника - затримали. Порушили кримінальну справу - недотримання вимог пожежної безпеки.
"Сибирским региональным центром для усиления групировки, которая осуществляет ликвидацию последствий тяжелого пожара в торговом центре в городе Кемерово, направлена групировка - дополнительно 40 спасателей с необходимым оборудованием", - говорить Олександр Єремєєв, заступник начальника МНС Сибірського регіонального центру
Тепер на місці рятувальники розбирають завали у пошуках жертв. Останніх 11 знайшли зранку в одному з кінозалів. Ще щонайменше 27 людей можуть бути всередині, і шансів вижити у них мало.
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