Найгарячіше було на Донецькому напрямку

Один український військовий загинув унаслідок ворожих обстрілів у зоні АТО. Ще один отримав поранення. За минулу добу бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях наших бійців. Найгарячіше було на Донецькому напрямку.

Російські найманці з потужних мінометів гатили поблизу Опитного, Лебединського, Широкиного, Пісків і Талаківки. Захисників Авдіївки, Новотроїцького, Водяного і шахти Бутівка окупанти поливали з гранатометів. А поблизу Гнутового противник вів вогонь з БМП. Докладніше про загострення на передовій - у матеріалі моїх колег.

Віталій лаконічно характеризує ситуацію на своїй ділянці фронту під Донецьким аеропортом. Тижневу тишу змінила низка провокацій на всьому напрямку. Бійці відзначають - активізувалися бойовики після президентських виборів у Росії.

"І буквально в ту ніч вони почали провокаційні обстріли з великокаліберних кулеметів", - говорить Олексій, військовослужбовець збройних сил України.

Вогонь, здебільшого, ведуть хаотичний. Таким чином часто маскують роботу снайпера, який стріляє уже на ураження.

"Під час імітації атаки переднього краю нашої оборони в цей час з глибини опорних пунктів противника відпрацьовують досить таки великим калібром як 12,7, так відмічаються прильоти 14, 5", - говорить Сергій, військовослужбовець збройних сил України.

Снайперські групи працюють і вдень, і вночі, оптика дозволяє.

"Тільки включаєш тепловізор і сразу буває що свитстить над головою, оптика хороша", - говорить Віталій, військовослужбовець збройних сил України.

Регулярно над позиціями військові фіксують у небі ворожих безпілотників.

"Саме страшне, коли він зависає над головою. То надо вже шото ждать. Тільки зависає одразу надо по норах, тому що одразу можуть працювати міномети", - говорить Віталій, військовослужбовець збройних сил України.

У районі ж Авдіївки російські найманці з повітря оцінювали вже результати свого обстрілу.

"Зависают, в основном, над полем обстрел был до со стороны противника, мы не стреляли", - говорить Микола, військовослужбовець збройних сил України.

Усупереч оголошеному перемир'ю, - під обстріл бойовиків потрапили і мирні вулиці. На околиці українського Торецька міни рознесли будинок, а в Авдіївці зафіксовані влучання у дачний кооператив.

"Летело оттуда тоже, там вот разбитое, у нас бутыль из-под вина полностью разбитый. Ну летят, летят. Боимся еще тут жить", - говорить Тетяна Олексіївна, жителька Авдіївки.