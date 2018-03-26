У Пекіні скорочують виробництво через густий смог [ Редактировать ]
Китайську столицю знову огорнув смог. Влада оголосила помаранчевий - другий рівень загрози. Це означає, що близько семи сотень підприємств будуть змушені наполовину скоротити виробництво - щоб утворювати менше викидів.
Таких заходів у Пекіні вживають уже втретє від початку року. Кількома днями раніше влада зняла зимові обмеження на викиди. Їх встановлюють щороку, бо під час опалювального сезону електростанції забруднюють повітря найбільше.
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