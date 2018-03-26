Пасажирський літак вперше пролетів від Австралії до Британії [ Редактировать ]
З Австралії до Великої Британії за 17 годин. У лондонському аеропорту Гітроу приземлився літак, що здійснив перший прямий рейс за цим маршрутом. Він подолав 15 тисяч кілометрів. На борту лайнера перебувало дві сотні пасажирів.
Щоб зробити їхній політ комфортнішим, в літаку додатково покращили якість повітря і знизили рівень шуму в кабіні. Цей рейс з Австралії до Британії - другий у світі за дальністю польоту.
по теме
Великобританія потребує скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН
Російського олігарха Миколу Глушкова, друга Бориса Березовського, знайшли мертвим в його будинку у Лондоні. Про це повідомили родичі Глушкова. Що стало причиною - невідомо. Кажуть, на шиї померлого були сліди задушення, як колись у Березовського.
Північ Австралії накрило тропічним циклоном
Потужний тропічний циклон "Нора" - вдарив по узбережжю Австралії. Негода заподіяла лиха у північному штаті Квінсленд. Там понад дві сотні осель лишилися без світла. Сильний вітер повалив дерева і пошкодив лінії електропередач.
Отравление Скрипаля: в деле появились новые детали
Телефоны бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были отключены в течение четырех часов в день их отравления.
Австралію накрило потужним циклоном
Потужний тропічний циклон "Нора" - вдарив по узбережжю Австралії. Негода заподіяла лиха у північному штаті Квінсленд. Там понад дві сотні осель лишилися без світла. Сильний вітер повалив дерева і пошкодив лінії електропередач.
Британські медики з'ясовують наслідки впливу отрути на Сергія Скрипаля
Екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька майже 3 тижні після ураження - перебувають під потужним впливом седативних препаратів. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільно критичний.