Цей рейс з Австралії до Британії - другий у світі за дальністю польоту

З Австралії до Великої Британії за 17 годин. У лондонському аеропорту Гітроу приземлився літак, що здійснив перший прямий рейс за цим маршрутом. Він подолав 15 тисяч кілометрів. На борту лайнера перебувало дві сотні пасажирів.

Щоб зробити їхній політ комфортнішим, в літаку додатково покращили якість повітря і знизили рівень шуму в кабіні. Цей рейс з Австралії до Британії - другий у світі за дальністю польоту.