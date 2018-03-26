В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен и бывший глава "МММ" Сергей Мавроди. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

Накануне в районе 1.00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце, пишет "Московский комсомолец".

Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось - сегодня утром он скончался.

Сергей Мавроди прославился организацией крупнейшей скадальной финансовой пирамиды "МММ".

Как сообщалось, 24 марта умер известный украинский поэт.