Умер Сергей Мавроди [ Редактировать ]
В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен и бывший глава "МММ" Сергей Мавроди. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.
Накануне в районе 1.00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце, пишет "Московский комсомолец".
Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось - сегодня утром он скончался.
Сергей Мавроди прославился организацией крупнейшей скадальной финансовой пирамиды "МММ".
Как сообщалось, 24 марта умер известный украинский поэт.
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