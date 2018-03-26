Когда киевлянам отключат отопление [ Редактировать ]
В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА рассказали, когда киевлянам отключат отопление. Об этом сообщает УНН.
Завершение отопительного сезона зависит от температурных показателей. Бюджетные учреждения и дома отключаются от отопления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд будет находиться на уровне +8 или выше.
При этом, например, подавляющее большинство больниц, которые имеют собственные котельные, могут самостоятельно определить конец отопительного периода, это касается и некоторых школ.
В целом отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях.
Относительно объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) то, как добавили в департаменте, отключение по желанию возможно лишь при условии согласия всех жильцов дома. Но на практике такое происходит крайне редко.
Напомним, что авария на магистрали в Харькове оставила без отопления почти 90 домов.
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