В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА рассказали, когда киевлянам отключат отопление. Об этом сообщает УНН.

Завершение отопительного сезона зависит от температурных показателей. Бюджетные учреждения и дома отключаются от отопления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд будет находиться на уровне +8 или выше.

При этом, например, подавляющее большинство больниц, которые имеют собственные котельные, могут самостоятельно определить конец отопительного периода, это касается и некоторых школ.

В целом отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях.

Относительно объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) то, как добавили в департаменте, отключение по желанию возможно лишь при условии согласия всех жильцов дома. Но на практике такое происходит крайне редко.

Напомним, что авария на магистрали в Харькове оставила без отопления почти 90 домов.