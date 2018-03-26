6 старших медсестер отделений "Охматдета", обвиняются в том, что обратили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 миллионов гривен.

Кроме того, заведующая аптечным складом медучреждения путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 годы присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 миллионов гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В целом, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 объявлено о подозрении 7 работникам НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер "Ощадбанка" украл 17 миллионов.