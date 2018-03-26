Медсестры "Охматдета" обокрали детей на 5 миллионов [ Редактировать ]
6 старших медсестер отделений "Охматдета", обвиняются в том, что обратили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 миллионов гривен.
Кроме того, заведующая аптечным складом медучреждения путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 годы присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 миллионов гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В целом, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 объявлено о подозрении 7 работникам НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.
Ранее сообщалось, что топ-менеджер "Ощадбанка" украл 17 миллионов.
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