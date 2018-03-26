Телефоны бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были отключены в течение четырех часов в день их отравления. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Как пишет издание, это может означать, что они могли быть отравлены в то время, как их местонахождение невозможно было отследить с помощью телефонов.

"Самое подходящее объяснение - их телефоны были выключены в тот день. Вероятнее всего, они направлялись на какую-то тайную встречу и не хотели, чтобы их местонахождение стало известно", - сказал собеседник издания.

Полицейские все еще пытаются установить, где находились пострадавшие утром в день происшествия, и ищут свидетелей, которые могли видеть отца и дочь до того, как их отравили.

Напомним, что ранее в деле Скрипаля появился неожиданный свидетель.