Отравление Скрипаля: в деле появились новые детали [ Редактировать ]
Телефоны бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были отключены в течение четырех часов в день их отравления. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
Как пишет издание, это может означать, что они могли быть отравлены в то время, как их местонахождение невозможно было отследить с помощью телефонов.
"Самое подходящее объяснение - их телефоны были выключены в тот день. Вероятнее всего, они направлялись на какую-то тайную встречу и не хотели, чтобы их местонахождение стало известно", - сказал собеседник издания.
Полицейские все еще пытаются установить, где находились пострадавшие утром в день происшествия, и ищут свидетелей, которые могли видеть отца и дочь до того, как их отравили.
Напомним, что ранее в деле Скрипаля появился неожиданный свидетель.
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