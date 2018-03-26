В Украине забыли о контрольной функции парламента - Сергей Рыбалка [ Редактировать ]
В Украине нужно усилить контролирующие функции парламента, в частности профильных комитетов Верховной Рады.
Об этом в своем блоге на "Обозреватель" написал экс-глава финансового комитета парламента, народный депутат Сергей Рыбалка.
"У парламента каждой демократической страны есть 2 основные функции - законотворческая и контролирующая. И этот контроль действенный и эффективный, вплоть до начала процедуры импичмента президента, как это было в США. Так же там куда более серьезные контрольные функции парламентских комитетов. У нас же в Украине о контрольной функции парламента почти забыли. Считаю, нам также нужно значительно усиливать роль комитетов Верховной Рады. Чтобы повысить качество законотворческого процесса и контроль за действиями исполнительной власти. Также необходимо принять законы об импичменте Президента и о специальных следственных комиссиях", - написал он.
Зато, как отметил народный депутат, представители нынешней власти, накануне выборов, пытаются забрать под свое влияние любые контролирующие и властные рычаги и финансовые потоки.
"Настаиваю: нам нужно строить действенную систему властных институтов, чтобы они выполняли закон и работали на благо всех граждан Украины, - написал он, отметив, что "Закон должен выполняться независимо от фамилии того, кто будет президентом - Ляшко, Порошенко или Тимошенко".
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