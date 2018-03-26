В 2018 году православные христиане празднуют Светлое Христовое Воскресение 8 апреля, католики - 1 апреля.

За неделю до православной Пасхи еврейский народ будет отмечать свою Пасху – Песах, в 2018 году эта дата выпадает на 30 марта. В народе давно подметили, что накануне Песаха обязательно портится погода, дуют ветра, холодает, идут дожди.

В народе неделю перед Вербным воскресеньем принято называть Еврейскими Кучками.

Объяснений этому названию несколько, говорят, что капризная весенняя погода еще не установилась и скачет, словно на кочках.

Есть и другое объяснение плохой погоде на Еврейские Кучки. Дело в том, что Песах каждый год меняет дату своего празднования. Привязывают Песах к фазам Луны - его начало рассчитывают по первому полнолунию после весеннего равноденствия, на 14 день весеннего месяца нисан. А на полнолуние меняется атмосферное давление, которое приносит в наши края холодный воздух, ветра и дожди.

Еврейские Кучки нашли свое отражение в народных приметах, они всегда проходят накануне Страстной недели. В этом году Еврейские Кучки выпадают на неделю с 26 марта.

Читайте также, приметы и традиции Католической Пасхи.