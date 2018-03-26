Вербное воскресенье 2018: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Вербное воскресенье - это один из самых радостных и светлых православных праздников. В этот день православные христиане празднуется вход Иисуса Христа в Иерусалим.
В 2018 году Вербное воскресенье выпадает на 1 апреля.
Что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье
В Вербное воскресенье в церкви во время всенощной службы святят веточки вербы. По традициям вербу нужно нарезать накануне до рассвета. Освященную вербу приносят в дом и ставят возле иконы. По церковной традиции, букетик освященной вербы должен простоять у икон весь год, охраняя дом от пожаров и несчастий, а хозяев - от болезней. Вербное воскресенье хотя и считается праздником, но поскольку выпадает в Великий пост, не празднуется шумно. Можно собраться семьей, навестить пожилых родственников, но устраивать застолья и гуляния нельзя. Единственное послабление - в этот день можно есть рыбу и выпить немного вина. Нужно постараться отойти от суеты, очиститься духовно, помолиться и подготовиться к Страстной седмице.
- В этот день нельзя работать.
- Также не стоит готовить горячие блюда (все кушанья следует сделать заранее).
- Не стоит забывать, что Вербное Воскресенье празднуется в Великий Пост. Стол должен быть очень умеренным: помимо кушаний, дозволенных Постом, можно есть только рыбу.
- А еще в Вербное Воскресенье нельзя расчесывать волосы.
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