Вербное воскресенье - это один из самых радостных и светлых православных праздников. В этот день православные христиане празднуется вход Иисуса Христа в Иерусалим.

В 2018 году Вербное воскресенье выпадает на 1 апреля.

Что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье в церкви во время всенощной службы святят веточки вербы. По традициям вербу нужно нарезать накануне до рассвета. Освященную вербу приносят в дом и ставят возле иконы. По церковной традиции, букетик освященной вербы должен простоять у икон весь год, охраняя дом от пожаров и несчастий, а хозяев - от болезней. Вербное воскресенье хотя и считается праздником, но поскольку выпадает в Великий пост, не празднуется шумно. Можно собраться семьей, навестить пожилых родственников, но устраивать застолья и гуляния нельзя. Единственное послабление - в этот день можно есть рыбу и выпить немного вина. Нужно постараться отойти от суеты, очиститься духовно, помолиться и подготовиться к Страстной седмице.

В этот день нельзя работать.

Также не стоит готовить горячие блюда (все кушанья следует сделать заранее).

Не стоит забывать, что Вербное Воскресенье празднуется в Великий Пост. Стол должен быть очень умеренным: помимо кушаний, дозволенных Постом, можно есть только рыбу.

А еще в Вербное Воскресенье нельзя расчесывать волосы.

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