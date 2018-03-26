В Сиховском районе Львова мужчина вылил в лицо 47-летнему львовянину кислоту. Пострадавшему поставлен диагноз "ожоги кислотой второй степени восьми процентов кожи головы и ожог глаз".

Мужчину облил кислотой 53-летний бывший муж его сожительницы, сообщает пресс-служба ГУ ЧП во Львовской области.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает наказание - исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее уголовник насмерть забил 2-летнюю девочку в Черниговской области.