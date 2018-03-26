Пожар в Кемерово: момент возгорания попал на видео [ Редактировать ]
В сети появилась запись камеры видеонаблюдения из сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.
Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.
Смотрите также видео первых минут пожара.
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