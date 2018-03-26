В сети появилась запись камеры видеонаблюдения из сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.

Смотрите также видео первых минут пожара.