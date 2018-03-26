В угольной отрасли Украины может появиться еще один вертикально-интегрированный холдинг, который потеснит на рынке ДТЭК. Им может стать компания "Укрдонинвест" донбасского бизнесмена Виталий Кропачева.

Об этом говорится в статье "ДТЭК №2. Зачем Виталию Кропачеву вертикально-интегрированный холдинг на рынке угля" журнала "Фокус", передают "Украинские новости".

Активы Кропачева объединяет любопытная черта - во времена Януковича они входили в угольную империю сына Януковича, - отмечает издание.

Так, на сегодняшний день Виталий Кропачев владеет контрольным пакетом акций предприятия, которое в рамках государственно-частного партнерства ведет добычу угля на шахте "Краснолиманская", тремя обогатительными фабриками и логистической компанией.

"Обогатительные фабрики Кропачева ранее принадлежали связанной с Александром Януковичем компании "Донбасский расчетно-финансовый центр". Контрольный пакет акций шахты "Краснолиманская" Кропачёв купил у Игоря Гуменюка. Последнему также часто приписывают управление активами в интересах Януковича. Кропачев заявляет о дружеских отношениях с Гуменюком, однако Михаил Волынец, глава Независимого профсоюза горняков Украины уверяет, что Гуменюк продал контрольный пакет акций шахты, так как его "просто дожали", - говорится в статье.

По словам Волынца, в ближайших планах Кропачева получить контроль над шахтами "Новогродовская" и "Котляревского" (бывшая шахта "Россия"). Сам Кропачёв отрицает какое-либо влияние на работу этих предприятий.

Как отмечает "Фокус", приобрести внушительные активы бизнесмену из г. Торез удалось буквально за несколько лет. Прицельная скупка ранее принадлежащих Януковичу активов, как и добыча на самых рентабельных из госшахт, невольно порождают слухи о тесных связях Кропачева с властью.

"В истории успеха Кропачева интересны не столько его связи с элитами страны, сколько видение дальнейшего роста своего бизнеса. А Виталий Кропачёв собирается ни много ни мало, как приобрести контрольный пакет акций государственного ПАО "Центрэнерго". Уже сейчас подконтрольная Кропачеву "Краснолиманская" осуществляет туда 45% поставок угля. Остальные 55% закупаемого теплостанциями "Центрэнерго" угля обогащается на обогатительных фабриках бизнесмена", - пишет "Фокус".

Бизнесмена часто в СМИ называют "смотрящим по угольной отрасли" от Игоря Кононенко, первого зама президентской партии в парламенте и армейского друга Петра Порошенко. Впрочем, и Кропачев, и сам Кононенко какие-либо связи отрицают.