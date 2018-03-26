972-й тираж "Лото-Забава", который состоялся 25 марта, отличился тем, что счетчик миллионеров увеличился еще на одного счастливчика. И это уже седьмой миллионер 2018 года и 286-й счастливчик лотереи "Лото-Забава" в ряде победителей, ставших миллионерами. Стоит отметить, что в минувший уик-энд съемочную площадку "Лото-Забава" посетил один из почетных участников "Клуба миллионеров «М.С.Л." - Григорий Цапура.

Сейчас о победителе известно, что выигрышный билет № 0196365 был приобретен в киевском киоске ООО "ДЛУ" №211, который расположен по адресу: ул. Палладина, 7/60. Счастливчик приглашается в "Клуб миллионеров "М.С.Л." - победителей лотерей компании "М.С.Л.", которые выиграли от 1 миллиона гривен и больше. Членство в клубе дает свои полезные преимущества. Кроме того, оператор предлагает победителю принять участие в специальной праздничной VIP-программе - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек. В рамках программы новоиспеченному миллионеру предлагается окунуться в мир сладкой жизни в стиле luxury и провести незабываемый уик-энд. Кульминационным событием двух дней станет участие в воскресном прямом эфире "Лото-Забава", где любимца Фортуны лично поздравят ведущие - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк, и торжественно вручат почетному гостю символический чек на 1 000 000 гривен.

В постоянном конкурсе "Полювання за грошима" 25 марта был выигран очередной автомобиль! Интересно, что знаменитый главный приз конкурса - кроссовер JAC S2 изменил свой цвет с терракотового на красный, готовясь к яркой весне и не менее ожидаемому красочному лету. Красный автомобиль, денежный эквивалент которого составляет 400 000 гривен, на этот раз достался игроку из Донецкой области - Николаю. Он дозвонился в студию и назвал букву "Р", которая и принесла ему победу в конкурсе.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителей тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.