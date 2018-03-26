Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок спиральной галактики NGC 5714, которая располагается на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли в созвездии Волопаса. Снимок был опубликован на сайте телескопа.

Галактика была открыта еще в 1787 году Уильямом Гершелем. В 2003 году на расстоянии примерно восемь тысяч световых лет от центра галактики была зафиксирована вспышка сверхновой, которая получила обозначение SN 2003dr.

Сверхновая отличается повышенным содержанием кальция, что очень необычно для подобных звезд и делает их интересными для астрономов. На данный момент ученые не могут объяснить подобные вспышки, как и то, почему они появляются за пределами галактик, их низкую светимость по сравнению с другими сверхновыми, а также быструю эволюцию.

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