Жителей дома на Оболони "травят" наркотиками [ Редактировать ]
В Киеве жители дома по улице Богатырская, 20 жалуются на то, что задыхаются от неизвестных едких запахах. Об этом в редакцию сайта Podrobnosti.ua сообщили читатели.
Уже несколько месяцев мы спим ночью с широко открытыми окнами и жалуемся в правоохранительные органы. Мы подозреваем что дома кто-то производит наркотики. Но правоохранительные органы бездействуют. Начиная с декабря месяца, в нашем подъезде в ночное время появляется запах наркотических средств таких, как йод, уксус, ацетон, запах травы.
Как сообщают читатели, соседи неоднократно фиксировали запахи наркотических средств. Некоторые чувствуют едкий запах, когда выходят на работу рано утром, другие же слышат его даже в квартирах. От этого запаха жителям дома становится плохо. За все это время состояние здоровья некоторых соседей значительно ухудшилось и этому есть подтверждение.
Также сообщается, что жители дома неоднократно вызывали патрульную полицию, писали заявления в районный отдел полиции Оболонского района и обращались к участковому. Но никаких действий со стороны правоохранителей не было, в подъезде продолжают варить наркотические средства.
Кроме того, жители дома заявляют, что неоднократно видели, как некоторые лица делали закладки возле дома (около деревьев, в дереве). А также, как ночью машина останавливается у подъезда, из машины выходит человек, заходит в подъезд и через минуты 3-5 выходит и уезжает.
Напомним, что бабушка "закладывала" наркотики в памятники Киева.
по теме
Выходные в Киеве: куда пойти 24-25 марта (афиша)
Весна в Киеве в самом разгаре, несмотря на то, что за окном снег и мороз.
Ветераны МВД собрались на Всеукраинский съезд военных пенсионеров в Киеве
Они всю жизнь проработали милиционерами, пограничниками и военнослужащими. А теперь на пенсии вынуждены - учиться выживать на копеечные выплаты от государства.
Пожар в Киеве: припаркованные машины перекрыли дорогу спасателям
В Шевченковском районе Киева на улице Парково-Сырецкой (бывшая улица Шамрыло) возник серьезный пожар в жилом многоэтажном здании.
Второй день пикетов: что требуют автоперевозчики?
Дороги - разбиты, система авиа-перевозок и морских портов - "дышит на ладан". Об этом заявляют участники акций, недовольные работой министра инфраструктуры.
Суд перенес рассмотрение дела о пересчете пенсий ветеранам МВД
Окружной райсуд столицы приехали обе стороны - несколько десятков ветеранов и представительница Минюста. Однако явилась в суд без документов.