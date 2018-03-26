В Киеве жители дома по улице Богатырская, 20 жалуются на то, что задыхаются от неизвестных едких запахах. Об этом в редакцию сайта Podrobnosti.ua сообщили читатели.

Уже несколько месяцев мы спим ночью с широко открытыми окнами и жалуемся в правоохранительные органы. Мы подозреваем что дома кто-то производит наркотики. Но правоохранительные органы бездействуют. Начиная с декабря месяца, в нашем подъезде в ночное время появляется запах наркотических средств таких, как йод, уксус, ацетон, запах травы.

Как сообщают читатели, соседи неоднократно фиксировали запахи наркотических средств. Некоторые чувствуют едкий запах, когда выходят на работу рано утром, другие же слышат его даже в квартирах. От этого запаха жителям дома становится плохо. За все это время состояние здоровья некоторых соседей значительно ухудшилось и этому есть подтверждение.

Также сообщается, что жители дома неоднократно вызывали патрульную полицию, писали заявления в районный отдел полиции Оболонского района и обращались к участковому. Но никаких действий со стороны правоохранителей не было, в подъезде продолжают варить наркотические средства.

Кроме того, жители дома заявляют, что неоднократно видели, как некоторые лица делали закладки возле дома (около деревьев, в дереве). А также, как ночью машина останавливается у подъезда, из машины выходит человек, заходит в подъезд и через минуты 3-5 выходит и уезжает.

Напомним, что бабушка "закладывала" наркотики в памятники Киева.