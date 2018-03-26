Все мы рождены, что бы быть счастливыми, но по факту не так много людей могут сказать, что они действительно счастливы. За последнее десятилетие появилось много мотивирующей литературы, а также "рецептов" и "секретов" почувствовать ежедневную радость. В то же время не составляет тайны, что "рецепт" счастливого пути индивидуален и плохо подходит тем, кто не имеет ресурсов, которыми оперировали авторы подобных брошюр.

Подводные камни "секретов процветания"

Мир начинается с вас, и это отправной пункт для всех "рецептов". Существует две наиболее распространенные ошибки на пути к цели:

поиск "второй половинки", которая подарит радость;

следование чужим путем.

О первом пункте говорила еще Фаина Раневская, отмечая, что половинки есть у таблетки, а она изначально целая. Само определение "вторая половинка" предусматривает изначальную неполноценность, а значит обречено на провал. И вот почему:

"Половинка" заполняет недостающую часть. Если Вам чего-то не хватает в себе, то никто эту пустоту не заполнит. Это как залепить дырку в зубе жвачкой.

Поиск себя в другом человека чреват тем, что если этот человек уйдет, то вы так и останетесь "половиной" и заполнить пустоту будет нечем.

Ваша личность останавливает свой рост, так как недостающие части заполняются личностными качествами другого человека. Результат указан в пункте выше.

Что касается чужого пути, то получить любовь, деньги, добиться успеха и прочего невозможно по образцу. Счастливый человек - это самодостаточный человек, который постоянно открывает для себе что-то новое, в том числе и в себе самом. Личностный рост начинается с определенного уровня, и у всех он разный, равно как и набор многих других характеристик. И только вы знаете, как на себя повлиять или как себя мотивировать.

Сбалансированность как часть успеха

Для чего нужен личностный рост? В детстве и подростковом возрасте, формируется набор характеристик, с которыми личность взаимодействует в течение жизни. Мало кто получил в детве все, что хотел, и мало кто доволен собой в полной мере. А счастье зависит от степени удовлетворенности собой и своей жизнью. Выстроить себе как самодостаточную личность важно для внутренней гармонии. Если вы гармоничны и реализованы, искать более никого не нужно - все сами найдут вас.

Время для радости

Наверное, главный ключ к ощущению счастья – это здесь и сейчас. Даже если в общем все плохо, но в эту минуту вам хочется смеяться, не отказывайте себе в этом.