"Дело" против Андрея Портнова является примером преследования оппонентов власти - Оппоблок [ Редактировать ]
Новое фейковое "дело" против Андрея Портнова в очередной раз демонстрирует, что власть, вместо борьбы с преступностью, использует силовые ведомства для преследования по политическим мотивам своих оппонентов. Об этом говорится в официальном заявлении "Оппозиционного блока", размещенном на официальном сайте фракции.
Обвинения Андрея Портнова лживы и сфабрикованы по худшим стандартам КГБ. Такое против Портнова уже "шили" в 2014 г. и 2015 г., но в 2017 г. Генеральная прокуратура была вынуждена закрыть их в связи с отсутствием доказательств.
Очередная попытка давления на Портнова мотивирована тем, что он открыто и аргументировано выступает с критикой нынешней власти и известен своей активной правозащитной деятельностью. Тысячи подписчиков в соцсетях, внимание международных организаций к его публикациям раздражает власть, поэтому они организовали очередную попытку давления, чтобы заставить Портнова замолчать.
Но у всех фейковых "дел", которые штампует нынешний режим, будет общая судьба – все они закроются как безосновательные и политически мотивированные.
"Оппозиционный блок" заявляет - нынешней власти осталось недолго. И после ее смены справедливость в отношении всех незаконно преследуемых украинских граждан будет восстановлена. В Украине не будет узников совести, в стране будет восстановлена законность и верховенство права.
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