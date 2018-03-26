Команда социальной сети Facebook отреагировала на обвинения в слежке за звонками и SMS пользователей Android-устройств. Facebook подтвердила сбор истории звонков и сообщений, но при этом подчеркнула, что "слежка" является опциональной и ведется исключительно с согласия самих пользователей.

В конце прошлой недели ресурс Ars Technica опубликовал внушительную заметку о том, что Facebook без разрешения пользователей годами собирала историю звонков и текстовых сообщений с Android-устройств, на которые установлены фирменные приложения. Теперь компания опровергла это обвинение.

Как сообщается в официальном заявлении компании, при авторизации в Messenger или Facebook Lite на Android-устройстве, у пользователей запрашивается разрешение на постоянную загрузку информации о контактах, а также истории звонков и текстовых сообщений. Таким образом, пользователи сами разрешают "следить" за собой, хотя мало кто обращает внимание на такие предупреждения и отвечают "да" просто на автомате.

Интересно, что подобная функциональность не разрешена на iOS, таким образом, пользователи iPhone не подвергаются сбору именно этих данных со стороны Facebook.

Напомним, Цукерберг выкупил рекламные полосы ради извинений.